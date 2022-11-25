المنتخب المغربي

المنتخب الوطني المغربي الأعلى قيمة سوقية بين المنتخبات العربية

2022-11-25 / 19:13
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هبة بريس _ رياضة

تبلغ القيمة السوقية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم 241.1 مليون يورو، ليكون بذلك الأعلى بين المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم في قطر 2022، وفق بيانات نشرتها صحيفة “الشرق الإقتصادي”، اليوم الجمعة.

ويتصدر المنتخب المغربي قائمة أقوى المنتخبات العربية من حيث القيمة التسويقية نظرا لتوفره على مجموعة من النجوم العالميين، على رأسهم الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان الفرنسي، أشرف حكيمي، الذي يعد أغلى لاعب عربي حالياً مشارك في كأس العالم وتبلغ قيمته 65 مليون يورو، ونجم تشيلسي الإنجليزي حكيم زياش.

ووفق هذه البيانات الخاصة بشهر نونبر الحالي، والتي نقلتها الصحيفة عن موقع “ترانسفر ماركيت” المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، جاء المنتخب التونسي الثاني عربياً حيث بلغت قيمته التسويقية 62.4 مليون يورو، ثم المنتخب السعودي بـ25.4 مليون يورو.

واحتل منتخب قطر مستضيف البطولة المركز الرابع في ترتيب القيمة السوقية للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2022، وبلغت القيمة الإجمالية للاعبيه 14.9 مليون يورو.

وأوقعت قرعة كأس العالم قطر 2022 المنتخب المغربي في المجموعة السادسة إلى جانب كل من بلجيكا وكرواتيا وكندا، وافتتح مواجهاته بلقاء نظيره الكرواتي على ملعب البيت أول أمس الأربعاء. وانتهت المقابلة بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وسيواجه المنتخب المغربي بعد غد الأحد نظيره البلجيكي في الجولة الثانية على ملعب الثمامة ، على أن يختتم مباريات المجموعة بمواجهة كندا يوم الخميس القادم على ملعب الثمامة أيضا.

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