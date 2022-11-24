وجدة أنجاد ..حركيون يدعمون أوزين للفوز باللأمانة العامة لحزب السنبلة

هبة بريس _ وجدة

يعقد حزب الحركة الشعبية مؤتمره العام غدا الجمعة 25 نونبر الجاري بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، حيث أن الصراع على الأمانة العامة يكون قد حسم داخل كواليس المؤتمر بالإجماع بين مناضلي الحركة الشعبية المؤتمرين لصالح أوزين الرجل الثاني في هرم حزب السنبلة.

وهذا، فقد سبق في هذا السياق أن دَوَّنَ سفيان مرجع وهو أحد أبرز الأطر الشابة والنشيطة التي إلتحقت بالحزب و الذي قاد الإنتخابات السابقة بعمالة وجدة أنكاد، حيث أعلن عن دعمه ومساندته المطلقة واللامشروطة لأوزين في مهمة الأمين العام للحزب خلفا للأمين العام المنتهية ولايته امحند العنصر، كما أعلنت أمس واليوم مجموعة من المؤتمرين من مناضلي الحزب عن دعمهم وتاييدهم لقيادة الحزب في المرحلة المقبلة.

كما صرح لنا في هذا الصدد زكرياء الطيبي، و هو عضو المكتب التنفيدي للشبيبة الحركية عن دعم شبيبة الحزب بالإقليم بكامل قواها ترشح أوزين لقيادة الحزب، و أنه ينسق مع باقي شباب الحزب بالإقليم سواءا المؤتمرين منهم للتصويت خلال المؤتمر المنعقد غدا بمدينة الرباط، و المناضلين الغير مؤتمرين لحشد الدعم اللازم.

كما أكد الدكتور سعيد العزوزي، الباحث الجامعي، و ممثل الجالية المغربية المقيمة بالخارج عن بلجيكا، توافق مناضلي الحزب عن الجالية المغربية ببلجيكا لدعم ترشح القيادي أوزين، لما راكمه من تجربة و حنكة سياسية تخول له قيادة الحزب و إعطائه دفعة قوية لممارسة المهام التي خولها الدستور للأحزاب السياسية بالمغرب بشكل يليق بحزب عتيد، حزب الحركة الشعبية.

كما أكد مجموعة من الأطر و المناضلين دعمهم الكامل و اللا مشروط لأوزين خلال المؤتمر.

و في تدوينة له، أكد الإطار و المناضل الحركي، محمد أوراغ، و الذي كان من بين قيادي الإنتخابات الأخيرة بعمالة وجدة أنكاد، أن كل القوى الحية الحركية بالإقليم، سواءا القديمة و المناضلة أو الجديدة التي إلتحقت مؤخرا بالحزب تجمع و بدون إستثناء عن دعم الأخ أوزين للضفر بمنصب الأمانة العامة و قيادة الحزب في المرحلة المقبلة.

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