كورونا بالمغرب.. تسجيل 150 إصابة جديدة

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن تسجيل 150 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 98 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و857 ألف و 56 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و414 ألف و936 شخصا، مقابل 24 مليون و915 ألف و165 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 55 ألف و994 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و267 ألف و966 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و250 ألف و549 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (51)، والدار البيضاء سطات (47)، ومراكش آسفي (15)، وفاس مكناس (13)، وسوس ماسة (6) وطنجة تطوان الحسيمة (10) وكلميم وادنون (4) ودرعة تافيلالت (1) والعيون الساقية الحمراء (1) والداخلة وادي الذهب (2).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 1134 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 5 حالات.

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