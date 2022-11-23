Spanish Environment and Energy Minister Teresa Ribera addresses the press during the Special European Energy Ministers Council on Russian gas and petrol crisis at the EU headquarters in Brussels on May 2, 2022. (Photo by JOHN THYS / AFP)

مدريد تصف اقتراح بروكسل لتحديد سقف سعر الغاز بـ”المهزلة

2022-11-23 / 21:45
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هبة بريس _ متابعة

اتّهمت الحكومة الإسبانية، الأربعاء، المفوضية الأوروبية بأنها “تهزأ من العالم” بمقترحها تحديد سقف مؤقت لسعر الغاز مؤكّدة أنها “ستعارض ذلك بشدة”.

وقالت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية تيريسا ريبيرا للصحافة “طلبنا من المفوضية الأوروبية وضع اقتراح، وفي اللحظة الأخيرة، قدّم لنا هذا الاقتراح، وهو ليس اقتراحا” واصفة الآلية التي ترغب بها بروكسل بأنها “مهزلة”.

وتابعت “ما سيولده هذا الاقتراح هو عكس التأثير المنشود: سيؤدي إلى زيادة أكبر في الأسعار ويعرّض للخطر كل سياسات السيطرة” على التضخم متّهمة المفوضية بأنها “تهزأ من العالم”.

اقترحت المفوضية الأوروبية الثلاثاء آلية مؤقتة للحد من أسعار الجملة في سوق الغاز المرجعي في الاتحاد الأوروبي لكن بشروط قاسية جدا بغية إقناع الدول الأعضاء المترددة في تبني هذه الآلية.

بدوره، قال رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز بعد لقاء مع نظيره الروماني نيكولاي تشيوكا في كاستيّون في شرق إسبانيا عن هذا الاقتراح “من الواضح أنه غير كاف” و”لا يسير في الاتجاه الصحيح”.

وأكدت ريبيرا “أعلم أن هناك استياء شديدا لدى غالبية الدول الأعضاء” تجاه هذا الاقتراح، مشيرة إلى أن مدريد ستعارض بشدة هذه الآلية خلال اجتماع وزراء الطاقة الأوروبي الخميس.

وأضافت أن “المفوضية ستستمع إلى أمور قاسية للغاية من الغالبية العظمى من الوزراء” داعية بروكسل إلى “تقديم اقتراح جاد … وإلا سنتوقف ببساطة عن دعم مقترحات المفوضية بشأن قضايا أخرى قد تكون مهمة بالنسبة إليها”.

كذلك، انتقدت وزارة الانتقال الطاقي الفرنسية الآلية قائلة إنها “غير كافية” و”لا تستجيب لواقع السوق”.

وأضافت “يجب أن تقترح المفوّضية نصا تشغيليا وليس مجرد نص يقدّم موقفا سياسيا قد تكون له آثار سلبية أو قد لا يكون له أي تأثير”.

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