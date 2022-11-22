تحالف الحضارات… السيد بوريطة يجري سلسلة من المباحثات

هبة بريس _ الرباط

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بفاس، سلسلة من المباحثات مع نظرائه من عدة دول، وذلك على هامش المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات للأمم المتحدة.

وفي هذا الإطار، أجرى السيد بوريطة مباحثات مع كل من وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، ووزير الشؤون الخارجية التركي، مولود تشاوويش أوغلو، ووزير الشؤون الخارجية والأوروبية والهجرة واللجوء بلوكسمبورغ، جان أسلبورن.

كما تباحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مع وزير التعاون الدولي والغامبيين في الخارج مامادو تنغارا، ووزيرة الشؤون الخارجية والمجتمعات في غينيا بيساو، السيدة سوزي كارلا باربوسا.

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