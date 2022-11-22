العثور على ج_ثة متحللة بمجرى مائي تستنفر أمن طنجة
هبة بريس – مكتب طنجة
عثر مساء اليوم الثلاثاء 22 نونبر على جثة متحللة في مجرى مائي بمنطقة “مالاباطا ” بمدينة طنجة .
واستنفرت الواقعة المصالح الأمنية التي انتقلت الى عين المكان حيث تم معاينة الجثة المتحللة قبل نقلها على متن سيارة نقل الأموات الى مستودع الجثث التابع لمستشفى محمد الخامس الجهوي .
وفتحت المصالح الامنية بحثا مسطريا لتحديد هوية الجثة حيث ينتظر ان يتم اخضاعها للتشريح الطبي تحت اشراف النيابة العامة لتحديد اسباب الوفاة .
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9 تعليقات
انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
اللهم ارحم الفقيد واغفر له ان كان ذكرا ام انثى ..
اللهم ارحمها وارحم جميع أموات المسلمين يارب العالمين اللهم آمين ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يجب فتح تحقيق في هذه الواقعة..
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمها واغفر لها..
نجهل أسباب الوفاة ويجب معرفة كل التفاصيل. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
نسأل الله تعالى لها المغفرة والرحمة وتبقى أسباب الوفاة مجهولة وعلى الشرطة فتح تحقيق..
اللهم احفظ الشرطة المغربية التي دائما تكشف أسباب الوفاة ..
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحم الضحية ..