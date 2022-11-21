جريمة وجدة.. المتهم “كان متشبعا بالفكر المتطرف”
هبة بريس
اهتزت مدينة وجدة يوم أمس الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها 3 نساء، كما تتواجد فتاة رابعة بالعناية المركزة.
وفي هذا الصدد، كشف أحد جيران المتهم، أن المعني بالأمر، كان شخضا منعزلا ومتشبعا بالفكر المتطرف.
وأضاف ذات الجيران، في تصريح لهبة بريس، أن المعني بالأمر، كان عنصرا بالقوات المسلحة الملكية قبل سنوات، قبل أن يغادر عمله ويسافر خارج الأرض الوطن.
وتابع المصرحون، إن المتهم عاد إلى أرض الوطن قبل مدة، لافتين أنه أسباب وحيثيات جريمته لا تزال مجهولة حتى الساعة.
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المجموع 13 آراء
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6 تعليقات
إنه لمحة عن صهيوني ، هل ذهب إلى إسرائيل ، هذا النوع من الجرائم إسرائيلية للغاية
الاسلام بريء من المتطرفين لان الغلو في الدين يخرج صاحبه من الملة ..
شكرا للشرطة القضائية على مجهوداتها المبذولة للتصدي للمجرمين والمتطرفين ..
اللهم احفظ الاعين التي لا تنام والساهرة على حماية امن المواطنين والوطن..
على وزارة الداخلية أن تشدد المراقبة على المتطرفين المشبوهين ..
هناك خلايا نائمة تشكل تهديد مباشر للوطن والمواطن يجب ابقافها حالا..