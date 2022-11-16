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اعتراض سبيل المارة وترويج المخدرات يجر شخصا للاعتقال بكلميم

2022-11-16 / 09:36
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هبة بريس

تمكنت المصالح الأمنية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة كلميم، من إيقاف مشتبه فيه يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك من أجل قضايا تتعلق باعتراض سبيل المارة ليلا باستعمال السلاح الأبيض والتهديد بواسطته، إلحاق خسائر مادية بناقلتين، الحيازة والاتجار في أقراص الهلوسة، حيازة السلاح الأبيض، ومبحوث عنه من أجل السرقة الموصوفة.

وقد جرى إيقاف المشتبه فيه على مستوى حي الكويرة بمدينة كلميم، متلبسا بحيازة 11 قرصا مخدرا من نوع “ريفوتريل”، بالإضافة إلى سلاح أبيض من الحجم الكبير عبارة عن سيف تقليدي الصنع، علاوة على مبلغ مالي يشتبه الحصول عليه من هذه الأفعال الإجرامية.

وعند إخضاع هوية الموقوف للتنقيط بقاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا، تبين أنه يشكل موضوع بحث وطني من أجل السرقة الموصوفة، كما يشتبه تورطه في قضية تتعلق باعتراض سبيل المارة ليلا باستعمال السلاح الأبيض والتهديد بواسطته، مع إلحاق خسائر مادية بسيارتين، وذلك بتاريخ 11 نونبر الجاري.

هذا و تم إخضاع المشتبه فيه لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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‫10 تعليقات

  4. شكر للامن الوطني وخصوصا فرق الصقور لكن نتمنى من الحموشي ان يعطي الاوامر باستعمال الرصاص الحي..

  6. تحية كبيرة لرجال الامن الوطني على المجهدات المبذولة والمرجوا تكثيفها بارك الله فيكم وعلى مجهودكم..

  7. تحية تقدير لرجال الامن الشجعان وفقهم الله ونصرهم على كل المجرمين ..

  8. على السيد حموشي عبداللطيف اعطاء اومره بتنظيم حملة وطنية للتطهير ضد المجرمين..

  9. على القضاء تشديد العقوبة السجنية والاعمال الشاقة ومنع زيارة الاقارب..

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