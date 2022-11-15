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سرقوا مبلغا ماليا مهما من خزنة منزل.. إيقاف 4 أشخاص ببرشيد

2022-11-15 / 10:30
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هبة بريس - برشيد

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، يوم الاثنين 14 نونبر الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة من داخل منزل سكني.

وكانت مصالح الشرطة القضائية مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة قد باشرت، بتاريخ 13 نونبر الجاري، إجراءات معاينة سرقة استهدفت خزنة حديدية تحتوي على مبلغ مالي مهم من داخل منزل بحي التيسير بمدينة برشيد.

الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية أظهرت تورط المشتبه فيهم في ارتكاب هذه الجريمة أثناء قيامهم بتنفيذ أعمال للصيانة داخل هذا المنزل، قبل أن يتم توقيفهم زوال اليوم، ويتم حجز جزء مهم من المبلغ المالي المتحصل من هذه السرقة مدفونا بأرض فلاحية ضواحي مدينة بن أحمد.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية والمراقبة بالنسبة للقاصر، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة.

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