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طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-11-15 / 09:08
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، بشكل عام، طقسا حارا نسبيا بكل من جنوب البلاد ومنطقة سوس، وكذا السهول الداخلية، وأن تتكون بعض الكتل الضبابية قرب السواحل الشمالية، ومرور سحب نسبيا كثيفة فوق النصف الشمالي للمملكة.

كما يتوقع أن تصبح الأجواء غائمة خلال النصف الثاني من الليل، فوق أقصى شمال غرب البلاد، مع نزول قطرات مطرية متفرقة، فضلا عن تناثر حبات من الغبار بداخل الأقاليم الجنوبية، وهبوب رياح محليا قوية نوعا ما، شمال المنطقة الشرقية، وبالأطلس المتوسط، والريف.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 2 و8 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 7 و13 درجة بالريف وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 17 و22 درجة بجنوب المملكة، وستكون ما بين 12 و19 درجة في ما تبقى من أرجاء البلاد.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الانخفاض بالمناطق الشمالية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائج ما بين أصيلا وطرفاية وبجنوب الداخلة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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