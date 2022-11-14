الداخلة: منع جمع وتسويق الصدفيات بمنطقتي دونا بلانكا وتنكير 1

2022-11-14 / 17:39
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هبة بريس

أعلن قطاع الصيد البحري التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الاثنين، عن منع جمع وتسويق الصدفيات على مستوى المنطقتين المصنفتين لتربية الصدفيات “دونا بلانكا” (استزراع المحار) و”تنكير 1″ (استزراع بلح البحر والمحار) التابعتين للدائرة البحرية للداخلة، وذلك إلى حين إجراء تطهير شامل لهذ الوسط البحري.

وأوضح القطاع، في بلاغ، أن نتائج التحليلات التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقتين المصنفتين لتربية الصدفيات “دونا بلانكا” (استزراع المحار) و”تنكير 1″ (استزراع بلح البحر والمحار) التابعتين للدائرة البحرية للداخلة، أبانت عن وجود مواد بيولوجية بحرية سامة بكميات غير عادية في الصدفيات.

وعلى ضوء هذه النتائج، أوصى قطاع الصيد البحري المستهلكين باقتناء المنتجات المعبأة والحاملة للملصقات الصحية والتي يتم تسويقها بنقط البيع المرخصة (الأسواق الرسمية).

وأكدت الوزارة أن “الصدفيات التي تروج أو تباع بشكل غير منظم لا تتوفر على أي ضمانة صحية، وتشكل بالتالي خطرا على صحة المواطنين”.

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