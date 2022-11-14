كورونا بالمغرب.. تسجيل 22 إصابة جديدة

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 47 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و851 ألف و 306 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و413 آلاف و256 شخصا، مقابل 24 مليون و913 ألف و978 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وتلقى 55 ألف و037 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و266 ألف و639 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و249 ألف و691 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (8)، والدار البيضاء سطات (7) ، والشرق (2)، وسوس ماسة (2)، ومراكش آسفي (1)، وطنجة تطوان الحسيمة (1)، وبني ملال خنيفرة (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 665 حالة، فيما تم تسجيل حالة واحدة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها أربع حالات.

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