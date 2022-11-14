الصورة تعبيرية

كورونا بالمغرب.. تسجيل 22 إصابة جديدة

2022-11-14 / 16:41
0
هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 47 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و851 ألف و 306 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و413 آلاف و256 شخصا، مقابل 24 مليون و913 ألف و978 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وتلقى 55 ألف و037 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و266 ألف و639 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و249 ألف و691 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (8)، والدار البيضاء سطات (7) ، والشرق (2)، وسوس ماسة (2)، ومراكش آسفي (1)، وطنجة تطوان الحسيمة (1)، وبني ملال خنيفرة (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 665 حالة، فيما تم تسجيل حالة واحدة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها أربع حالات.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكثر من 10 ملايين مسافر اختاروا قاطرات البراق لرحلاتهم

أكثر من 10 ملايين مسافر اختاروا قاطرات البراق لرحلاتهم

2022-11-14 / 19:04
Photo of الداخلة: منع جمع وتسويق الصدفيات بمنطقتي دونا بلانكا وتنكير 1

الداخلة: منع جمع وتسويق الصدفيات بمنطقتي دونا بلانكا وتنكير…

2022-11-14 / 17:39
Photo of وزير الفلاحة: الموسم الفلاحي ينطلق بمخزون سدود منخفض

وزير الفلاحة: الموسم الفلاحي ينطلق بمخزون سدود منخفض

2022-11-14 / 17:08
Photo of وزير الفلاحة: بلادنا تعرف موسما فلاحيا “جد صعب”

وزير الفلاحة: بلادنا تعرف موسما فلاحيا “جد صعب”

2022-11-14 / 16:53
Photo of “الفاو” تعتمد توصية مغربية بشأن انتشار قناديل البحر

“الفاو” تعتمد توصية مغربية بشأن انتشار قناديل البحر

2022-11-14 / 16:28
Photo of عمور: مهنيو النقل السياحي استفادوا من دعمي “السياحة” و”المحروقات”

عمور: مهنيو النقل السياحي استفادوا من دعمي “السياحة” و”المحروقات”

2022-11-14 / 16:21
Photo of هل يعلم عامل المحمدية بما يقع من فضائح بقلب المقاطعة الحضرية الرابعة؟

هل يعلم عامل المحمدية بما يقع من فضائح بقلب…

2022-11-14 / 15:41
Photo of وزارة الصحة: عدد إصابات كورونا تضاعف مع بداية نونبر

وزارة الصحة: عدد إصابات كورونا تضاعف مع بداية نونبر

2022-11-14 / 14:22
Photo of السجل الاجتماعي الموحد .. كيفية التسجيل والفئات المستهدفة

السجل الاجتماعي الموحد .. كيفية التسجيل والفئات المستهدفة

2022-11-14 / 13:09
Photo of “بامحمد” ضيف برنامج “حتا حنا ولادهم” بدار العجزة بسطات يُغادر في صمت “فيديو”

“بامحمد” ضيف برنامج “حتا حنا ولادهم” بدار العجزة بسطات…

2022-11-14 / 12:19

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق