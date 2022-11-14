عمور: مهنيو النقل السياحي استفادوا من دعمي “السياحة” و”المحروقات”

2022-11-14 / 16:21
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هبة بريس - الرباط

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن مهنيي قطاع النقل السياحي، استفادوا من الدعم الذي صرف لإنعاش القطاع السياحي ومن دعم المحروقات المخصص لمهنيي النقل.

وذكرت الوزيرة، في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الإثنين، أنه بالنسبة للدعم المخصص في المخطط الاستعجالي لانعاش السياحة، استفاد مستخدمو النقل السياحي من دعم مالي اجمالي يفوق 22 مليون درهم.

وأضافت الوزيرة، أن شركات النقل السياحي استفادت من تأجيل أداء اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر ومن أداء القروض لمدة سنة، كما تحملت الدولة فوائد القروض طيلة مدة التوقف بتكلفة مالية ناهزت 12.8 مليون درهم بعد التوصل ب588 طلب. وفق قولها

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