إطلاق مرحلة اخرى من البرنامج التكويني المتعلق بالاستخدامات العلاجية للقنب الهندي

هبة بريس

انطلقت يوم السبت، بمقر الأكاديمية الصيدلانية ( Pharmaacademy ) ببسكورة، المرحلة الثالثة من برنامج “كيف تكوين” المتعلق بالاستخدامات الطبية والعلاجية للقنب الهندي لفائدة الأطباء والصيادلة والممرضين

هذا التكوين، الذي تنظمه الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي (AMCUC) بشراكة مع مختبر صيدلاني، سيمكن 20 من الأطباء والصيادلة من اكتساب معارف حول الاستخدامات الطبية والعلاجية للقنب الهندي.

تروم هذه المرحلة الثالثة من البرنامج التكويني الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة المتعلقة بالاستخدامات الطبية للقنب الهندي في نظام العلاج، وإتاحتها للمرضى من خلال الوصفات التي يقدمها الأطباء، علاوة على تعزيز قدرات مهنيي قطاع الصحة.

في هذا السياق أبرز رئيس الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي البروفسور رضوان ربيع، في تصريح لقناة (M24 ) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء أن وزارة الداخلية والوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ووزارة الصحية والحماية الاجتماعية، تبذل جهودا كبيرة من أجل تنزيل هذا البرنامج التكويني.

وقال « في غضون ثلاثة أشهر، سيكون لدينا أول إنتاج للقنب الهندي العلاجي في المغرب، ولهذا يتعين تمهيد الطريق عبر عملية تكوين ( الأطباء والممرضين والصيادلة).

وأشار إلى أنه يتعين معرفة مكونات القنب الهندي وجرعاته، علاوة على المؤشرات التي تم اعتمادها في الوقت الراهن من قبل العلم.

وتمت الإشارة إلى أنه في هذه المرحلة الثالثة، سيستفيد المشاركون في هذا التكوين من عدة دروس يقدمها خبراء وأطباء من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، باعتبارهما دولتين راكمتا خبرة كبيرة في مجال تعزيز الصناعة الطبية بشأن القنب الهندي.

في سياق متصل وقعت جمعية ( AMCUC ) العديد من الشراكات مع جامعات وطنية ودولية ومختبرات وفاعلين في قطاع الصناعة الطبية، ومراكز أبحاث وهيئات دولية من أجل تسطير برنامج تكويني شامل يغطي جميع المجالات الصناعية المتعلقة بالقنب الهندي، خاصة تلك المتعلقة بتصنيع الأدوية.

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