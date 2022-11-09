مصر.. الاستئناف تخفف حكم “عريس الإسماعيلية” إلى شهر حبسا

2022-11-09 / 17:15
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هبة بريس - وكالات

قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، تخفيف الحكم الصادر بحبس عبدالله أحمد “عريس الإسماعيلية” من سنة إلى شهر لاتهامه بالتعدى على زوجته بالضرب وإصابتها.

وأكد أمير ربيع محامى العريس، أن المحكمة قضت بتخفيف الحكم إلى شهر حبس، مشيرا إلى أن تلك المدة قد قام موكله بقضائها خلال حبسه على ذمة التحقيق فى القضية وسيجرى الإفراج عنه خلال ساعات.

هذا وكانت محكمة الجنح الجزئية بالإسماعيلية، قد قضت بحبس عبدالله أحمد، لمدة سنة مع الشغل والنفاذ فى واقعة ضرب زوجته وبراءته فى واقعة احتجاز الزوجة وإلزامه بتعويض مادى قدره 2000 جنيه.

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