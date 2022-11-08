بيكيه يتنازل عن شروطه وينهي خلافه مع شاكيرا

2022-11-08 / 15:59
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هبة بريس - وكالات

كشف ممثل عن المغنية الكولومبية شاكيرا في إسبانيا، اليوم الثلاثاء، أنها توصلت لاتفاق مع شريكها السابق جيرارد بيكيه بشأن حضانة طفليهما، بعد انفصالهما هذا العام عقب علاقة استمرت 11 عاماً، على أن تعلن التفاصيل في وقت لاحق.

وبحسب صحيفة “لافانغوارديا” المحلية، فإن الاتفاق نص على أن ابنيهما، ميلان البالغ عمره تسعة أعوام، وساشا البالغ عمره سبعة أعوام، سينتقلان إلى ميامي للإقامة مع والدتهما.

ودخلت شاكيرا (45 عاما) في علاقة مع بيكيه (35 عاما) منذ 2011 بعدما التقى الثنائي قبل وقت قصير من كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، عندما ظهر لاعب إسبانيا في فيديو أغنية شاكيرا “واكا واكا” التي كانت الأغنية الرسمية للبطولة، فيما أعلن الطرفان انفصالهما شهر يونيو الماضي.

ويأتي التوصل لاتفاق بشأن حضانة طفليهما بعد أسبوع واحد من إعلان بيكيه اعتزاله للعب كرة القدم على مستوى المحترفين ورحيله عن برشلونة بعد أيام قليلة، إذ كان اللاعب الإسباني يرفض رحيل طفليه إلى أميركا.

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