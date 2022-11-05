تسجيل هزة أرضية بقوة 4.2 درجات بعرض ساحل الدريوش

2022-11-05 / 10:19
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هبة بريس - وجدة

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.2 درجات على سلم ريشتر، مساء أمس الجمعة 04 نونبر الجاري بإقليم الدريوش.

وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة الحادية عشرة و26 دقيقة و50 ثانية ليلا (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق 16 كيلومترا، وقعت عند التقاء خط العرض 35.545 درجة شمالا، وخط الطول 3.584 درجة غربا.

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