حرب الطرق.. 13 قت_يل و2199 جريح خلال أسبوع

هبة بريس

لقي 13 شخصا مصرعهم، وأصيب 2199 آخرون بجروح، إصابات 82 منهم بليغة، في 1599 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 24 إلى 30 أكتوبر المنصرم.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم ، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 42 ألفا و 539 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و775 محضرا أحيل ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 34 ألفا و764 غرامة صلحية. ‏

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين ‏و516 ألف درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و 581 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و775 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 278 مركبة.

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