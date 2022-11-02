تاونات.. م_صرع تلميذ سقط في بئر بقرية با محمد
هبة بريس - فاس
في حادث مؤلم لقي طفل يبلغ من العمر 12 سنة مصرعه يوم أمس الثلاثاء، بقرية با محمد نفود إقليم تاونات حسب مصدر “هبة بريس” ، بعد سقوطه بشكل مفاجئ في بئر مجاور لمنزل عائلته بدوار البطايمية بجماعة جبابرة.
الهالك وحسب ذات المصدر، تلميذ بالسنة الأولى إعدادي بإعدادية جبابرة، توجه للبئر للتزود بكمية من الماء الصالح للشرب، لكنه فقد توازنه بعدما تدحرجت رجلاه بفعل التراب المبتل قرب البئر، ليسقط داخله.
ووجدت عناصر الوقاية المدنية يضيف المصدر، صعوبة في إنقاذ الهالك قبل انتشال جثته ونقلها للتشريح بمستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس
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32 تعليقات
إنها فاجعة هزت هذه القرية بامحمد بتونات لم يأخذ العبرة من فاجعة ريان لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
يؤلمنا سماع هذا الخبر المحزن والمؤلم والذي اعاد فاجعة الطفل ريان لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.
لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
ربي يرحمو برحمته الواسعة
الاهل الي تتواجد الابار امام منازلهم لماذا لايحوطوها باسيجة للامان ع اطفالهم لماذا الاهمال بحق الطفل
اللهم ارحمه واغفر له يارب العالمين واسكنه فسيح جناتك
الإهمال وعدم أخذ العبرة من قصة ريان إن لله وإن إليه راجعون
اللهم اغفر له وارحمه
اللهم صبر اهليه ودويه الصبر والسلوان واجعله طائر الجنة يآرب إن لله وإن إليه راجعون.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان
اللهم ارحمه رحمة واسعة واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين
الصدمة مرة أخرى من المسؤول عن هذا الحدث المحزن والمؤلم ونتمنى من الحكومة أن تضع حلا لمنع حفر الآبار بدون شروط وقوانين ؟؟؟ رحمه الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته إن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
الله يرحمو إنا لله وإنا إليه راجعون
من المفروض معاقبة الناس اللي يخليو هاذ الآبار بدون سياج او حماية
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم ربنا يصبر أهله وذويه
وضع سور حديدي حول البئر ل تجنب مايحدث….لاتحتاج لعلم اواستيراد خبير من الغرب
لا حول ولا قوه الا بالله.. كل راع مسؤل على رعيته. ..اللهم ارحمه والهم اهله الصبر .
لا حول و لا قوة إلا بالله ؛ بالله عليكم أوقفوا هذه الكارثة
لعندو شي بير اسدو اواغطين بغطاء حديدي بارك بمن لا مبالات
لا اله إلا الله محمد رسول الله،ربي يرحمو ويجعلو في الجنة ويصبر ميمتو ،انا لله وانا إليه راجعون
ٱن اله وإن إليه راجعون اللهم اغفر له ورحمه وجعله مثواه الجنه يآرب للعالمين