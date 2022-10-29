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سطات…صعقة كهربائية تودي بحياة تلميذ

2022-10-29 / 21:20
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محمد منفلوطي_هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن تلميذا كان يتابع دراسته بالأولى اعدادي بثانوية امزورة الاعدادية بجماعة امزورة باقليم سطات، لقي مصرعه بعد تعرضه لصعقة كهربائية بدوار رمشانة بالجماعة ذاتها.

هذا وقد تم نقل جثة التلميذ الضحية صوب مستعجلات مستشفى الحسن الثاني ومنه إلى مستودع الاموات بعد استكمال اجراءات التحقيق التي باشرتها عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد سعيد عبر الاستماع إلى أقاربه، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

هذا وقد انتقلت حشود غفيرة من عائلة الضحية وأقاربه لإلقاء نظرة الوداع على جثته، فيما عم البكاء والمواساة محيط المستشفى وقبالة قسم المستعجلات به، في جو مليء بالحزن والأسى على فراقه.

المديرية الاقليمية للتعليم بسطات، تفاعلت مع الحدث، ونشرت على صفحتها الرسمية تعزية، أكدت من خلالها أنها تلقت ببالغ الحزن والأسى وفاة التلميذ أ.ش ، الذي كان يدرس قيد حياته بالثانوية الإعدادية امزورة.

وتقدم المدير الإقليمي بسطات عبد العالي السعيدي، أصالة عن نفسه و نيابة عن كافة أطر و موظفي المديرية الإقليمية و جميع نساء و رجال الأسرة التعليمية بالإقليم بأصدق عبارات التعازي و المواساة إلى أسرة الفقيد، سائلين العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته، و يلهم ذويه الصبر و السلوان.

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‫15 تعليقات

  11. الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان

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