عامل تازة في زيارة تفقدية لهموم ساكنة ولاد زباير

هبة بريس - تازة

قام مصطفى المعزة عامل إقليم تازة أول أمس، بزيارة تفقدية وتواصلية للجماعة القروية أولاد زباير وذلك تنفيذا لوعده لفعاليات جمعوية من ذات الجماعة خلال لقاء جمعه بذات الفعاليات بمكتبه بعمالة الإقليم ، العامل وحسب متحدث ل ” هبة بريس ” يلعب دور المنتخبين الحاضرين والغائبين في نفس الوقت يحملون إلا إسم منتخب ، وأضاف ذات المتحدث، أن دورهم يقتصر سوى في مصالحهم الخاصة .

وقد كان المحور الاساسي لهذه الزيارة هو التعرف عن قرب على كل المشاكل التي تعاني منها الجماعة,وايضا البحث عن حلول سريعة وناجعة من اجل الرفع من التنمية بالجماعة.

وقد شهدت هذه الزيارة التفقدية التي قام بها العامل لقاءا تواصليا مع الساكنة في الشارع العام ولقيت الزيارة استحسانا من طرف ساكنة الجماعة لما يقوم به عامل الإقليم لتفقد همومهم والاستماع لمشاكلهم .

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