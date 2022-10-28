فاس.. إيقاف شخص بتهمة تكوين عصابة إجرامية في سرقة الدراجات النارية

ع محياوي - هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، يوم أمس الخميس 27 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في سرقة الدراجات النارية.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية سرقة دراجة نارية بمدينة تيفلت، حيث تم رصد إعلان لبيعها على أحد المواقع الإلكترونية، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيه وهو في حالة تلبس بحيازة الدراجة النارية المسروقة ومحاولة بيعها بمدينة فاس.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل مستودع بمدينة فاس عن حجز عشر دراجات نارية إضافية، والتي يشتبه في كونها متحصلة من هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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