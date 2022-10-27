انتقاء 178 شابة للاشتغال بشركة متخصصة في “صناعة السيارات “

2022-10-27 / 23:34
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هبة بريس _ الرباط

انتقاء 178 شابة تنتمين لإقليم تاونات للاشتغال بإحدى الشركات المتخصصة في صناعة الألياف البصرية والأسلاك الكهربائية لصناعة السيارات بمدينة طنجة، وذلك بمبادرة من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.

وتندرج هذه المبادرة في إطار تنفيذ محور دعم التشغيل ببرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب المندرج ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ونُظمت عملية الانتقاء التي همت العديد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم تاونات، بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والمؤسسة الإقليمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشرف على تسيير فضاء التوجيه ومواكبة الشباب المنجز ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأشرف على عملية الانتقاء التي أيام 17 و 18 و19 اكتوبر الجاري بمقر دار الشباب الوحدة بجماعة تاونات أطر الشركة المعنية، بمساعدة أطر فضاء التوجيه ومواكبة الشباب. وبلغ العدد الإجمالي للمرشحات 304 فتيات.

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‫7 تعليقات

  1. أحسن مكان لإنشاء منطقة صناعية ان تكون بعيدة عن رطوبة البحر وبعيدة عن الهواء المشبع بملوحة البحر

  4. مرحبا بالثلوت و مرحبا باستغلال اليد العاملة الرخيصة و مرحبا بسيارة محلية الصنع و أغلى عندنا من الخارج .

  7. والله هاد البلاد وخا ايديرو فيها معرة ءاش غدا تبقا اللور اللور انشاء الله هاد البلاد خاص ازرعو فيها شي سلالة اخرى الا بغاوها تزيد القدام

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