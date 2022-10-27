دراسة : “حمض أميني” يساعد المصابين على التعافي من كورونا

هبة بريس _ وكالات

خصلت دراسة علمية حديثة إلى أن أحد الأحماض الأمينية يمثل درعا صحيا للمصابين بفيروس كورونا كما يوفر خيارا علاجيا جديدا للعدوى بمتغيرات وباء كورونا.

ونشرت الدراسة التي أجراها باحثون في كلية ديفيد جيفن للطب بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، في ورقة بحثية في مجلة Frontiers in Immunology.

وخلصت الدراسة السريرية التي أجريت على الفئران، أن أحد الأحماض الأمينية المسمى “غابا” (GABA)، والمتوفر دون وصفة طبية في العديد من البلدان، قلل من شدة المرض، والحمل الفيروسي في الرئتين، ومعدلات الوفيات في الفئران المصابة بـ SARS-CoV-2.

وتأتي هذه النتائج في أعقاب اكتشاف سابق بأن استهلاك “غابا” يحمي أيضا الفئران من فيروس كورونا الذي هو قاتل آخر ويسمى MHV-1.

وفي كلتا الحالتين، كان علاج “غابا” فعالا عند إعطائه بعد الإصابة مباشرة أو بعد عدة أيام بالقرب من ذروة إنتاج الفيروس.

وأشارت التأثيرات الوقائية لـ”غابا” ضد نوعين مختلفين من فيروسات كورونا إلى أن “غابا” قد يوفر علاجا قابلا للتعميم يساعد على علاج الأمراض التي تسببها متغيرات فيروس كورونا الجديدة وفيروسات بيتا الجديدة.

وقال كبير الباحثين، دانيال إل. كوفمان، وهو باحث وأستاذ في علم الأدوية الجزيئي والطب في كلية ديفيد جيفن للطب بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: “ستستمر متغيرات فيروس SARS-CoV-2 وفيروسات كورونا الجديدة في الظهور، وقد لا يتم السيطرة عليها بكفاءة من خلال اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات المتاحة”.

وأضاف كوفمان: “من المرجح أن يكون إنتاج لقاحات جديدة أبطأ بكثير من انتشار المتغيرات الجديدة”.

وأظهرت الدراسات السابقة أن علاج “غابا” يحمي الفئران من تطوير أمراض خطيرة بعد الإصابة بفيروس كورونا الفئران، المسمى MHV-1.

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