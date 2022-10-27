الحكومة تصادق على إحداث دوائر وقيادات جديدة

2022-10-27 / 16:50
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هبة بريس

تداول مجلس الحكومة اليوم الخميس، وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.783 بإحداث دوائر وقيادات جديدة، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ويهدف هذا المشروع إلى إحداث وحدات إدارية جديدة بالنفوذ الترابي لستة (6) أقاليم وهي : الدريوش، فجيج، مديونة، بنسليمان، برشيد، وميدلت.

وتندرج هذه الوحدات الجديدة في سياق العمل على الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في الأقاليم المذكورة ودعم التأطير الإداري بها ومسايرة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها، بالإضافة إلى تغيير التسمية الحالية لست (6) قيادات قصد ملاءمتها مع تسمية الجماعات التي تؤطرها، وحذف دائرة واحدة (1) وقيادتين اثنتين (2) بسبب ترقية الجماعتين التابعتين لهما إلى مستوى باشويتين.

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