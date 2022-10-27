كورونا بالمغرب.. تسجيل 46 إصابة جديدة

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن تسجيل 46 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 25 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و839 ألف و997 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و409 آلاف و736 شخصا، مقابل 24 مليون و911 ألف و311 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 53 ألف و189 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و265 ألف و523 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و249 ألف و007 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات مراكش آسفي (16) والدار البيضاء سطات (13) والرباط سلا القنيطرة (12) وفاس مكناس (2) والعيون الساقية الحمراء (1) وسوس ماسة (1) وطنجة-تطوان الحسيمة (1) .

وبلغ مجموع الحالات النشطة 235 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها حالتين.

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