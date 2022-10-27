تزوير العملة الوطنية يقود شخصا للاعتقال بطنجة

2022-10-27 / 13:29
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 27 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول.

وكانت عناصر الشرطة بمدينة طنجة قد ضبطت المشتبه فيه وهو في حالة تلبس بتصريف ورقتين بنكيتين مزيفتين من فئة 200 درهم بحي مسنانة، وذلك قبل أن تسفر عملية الجس الوقائي عن العثور بحوزته على مجموعة إضافية من الأوراق المالية الوطنية المزيفة.

وقد مكنت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز 13 ورقة مالية مزيفة من فئة 200 درهم، علاوة جهاز للنسخ وطابعة بالألوان ومعدات مكتبية ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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‫5 تعليقات

  2. شكرا للشرطة القضائية على خدمتها الجليلة في توقيف الاشخاص الذين يزورون العملة ..

  5. مشكورين الامن الوطني على مجهوداتهم من اجل الحد من توقيف كل المشتبه بهم..

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