يعتزم بناء فندق على أرض مقبرة إسلامية.. بيكيه يثير الجدل

2022-10-24 / 10:55
0
هبة بريس - وكالات

أثار مدافع برشلونة جيرارد بيكيه الجدل بعد انتشار أنباء عن عزمه بناء فندق على أرض مقبرة إسلامية كبيرة تعود إلى حقبة الدولة الأندلسية القديمة، وسط مدينة ملقة التاريخية.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن بيكيه حصل مؤخرا، بعد معركة كبيرة، على إذن التخطيط من الجهات المختصة، يمنحه الضوء الأخضر للمضي قدما في أعمال البناء على قطعة الأرض.

وأشارت إلى أن ما تسبب في تأخير إذن البناء هو حقيقة الأرض تضم أحد المعالم الأثرية المهمة، حيث أقيمت مقبرة إسلامية من العصور الوسطى عليها.

وسمح لبيكيه الذي يمتلك بعض الشركات والمشاريع التجارية الخاصة ببناء الفندق على مساحة تبلغ حوالي 3 آلاف متر مربع، وإن لم تكن هناك عراقيل، فمن المقرر أن يبدأ بناء الفندق في يناير عام 2023.

ويعود تاريخ المقبرة وفقا للصحيفة إلى القرن الخامس عشر، وأقوى فرضية هي أن بناءها تزامن مع الاحتلال المسيحي لما يعرف الآن بمدينة ملقة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد صدور قرار ترحيله.. جزائري يحاول اغت_صاب قاضية في فرنسا

بعد صدور قرار ترحيله.. جزائري يحاول اغت_صاب قاضية في…

2022-10-24 / 09:47
Photo of الديوان الملكي السعودي يؤكد تغيب ولي العهد عن “القمة العربية”

الديوان الملكي السعودي يؤكد تغيب ولي العهد عن “القمة…

2022-10-24 / 09:20
Photo of بوريس جونسون ينسحب من سباق زعامة حزب المحافظين-

بوريس جونسون ينسحب من سباق زعامة حزب المحافظين-

2022-10-23 / 22:36
Photo of الصين تمنع شركاتها عدم بيع الغاز المسال إلى أوروبا

الصين تمنع شركاتها عدم بيع الغاز المسال إلى أوروبا

2022-10-23 / 21:28
Photo of السعودية توضح “الظرف الصحي” وراء عدم حضور القمة العربية بالجزائر

السعودية توضح “الظرف الصحي” وراء عدم حضور القمة العربية…

2022-10-23 / 21:00
Photo of سيدة تخرج من قبرها بعد قيام زوجها بطعنها ودفنها حية

سيدة تخرج من قبرها بعد قيام زوجها بطعنها ودفنها…

2022-10-23 / 19:51
Photo of ساركوزي ينتقد رؤساء البلديات الفرنسية قرروا مقاطعة مونديال قطر

ساركوزي ينتقد رؤساء البلديات الفرنسية قرروا مقاطعة مونديال قطر

2022-10-23 / 16:54
Photo of هولندا.. توقيف زعيم حركة “بيغيدا” لمحاولته حرق نسخة من القرآن

هولندا.. توقيف زعيم حركة “بيغيدا” لمحاولته حرق نسخة من…

2022-10-23 / 16:37
Photo of ستة قادة عرب يغيبون عن القمة العربية بالجزائر

ستة قادة عرب يغيبون عن القمة العربية بالجزائر

2022-10-23 / 15:22
Photo of مق__تل شخصين جراء إطلاق نار بالولايات المتحدة

مق__تل شخصين جراء إطلاق نار بالولايات المتحدة

2022-10-23 / 11:44

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق