هزة أرضية بقوة 4.6 درجات بإقليم الحسيمة

هبة بريس

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.6 درجات على سلم ريشتر، اليوم الجمعة، بإقليم الحسيمة.

وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الحسيمة، وقعت على الساعة الواحدة و45 دقيقة و57 ثانية بعد الزوال (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق 13 كيلومترا، وقعت عند التقاء خط العرض 35.384 درجة شمالا، وخط الطول 4.069 درجة غربا.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 6 0