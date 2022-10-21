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طقس الجمعة.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2022-10-21 / 09:17
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا بكل من السهول الداخلية، وشمال المنطقة الشرقية وجنوب البلاد.

وستتشكل كتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل، فيما ستهب رياح قوية نوعا ما شرق الأقاليم الجنوبية، مع تناثر حبات من الغبار محليا جنوب المنطقة الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستترواح درجات الحرارة الدنيا، مابين 09 و 14 درجة بمرتفعات الأطلس، و مابين 21 و 27 درجة بكل من سوس، وأقصى الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 14 و 21 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فلن تعرف تغييرا.

وسيكون البحر هادئا إلى أحيانا قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين كاب سبارتيل وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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