درك وجدة يوقف “عصابة ” تسرق الضيعات الفلاحية

هبة بريس _ وجدة

تمكنت عناصر الدرك الملكي تحت اشراف قائد سرية الدرك الملكي بوجدة يوم الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري بتوقيف عصابة اجرامية للاشتباه في تورطهم في سرقة ضيعات فلاحية بأحواز مدينة وجدة.

وجاء توقيف ثلاثة أفراد من هذه العصابة في حين لازال شخصين اخرين في حالة فرار بناءا على معلومات دقيقة حول تواجد مرآب بطريق طايرت بمدينة وجدة كان يستغله مالكه في شراء المسروق من طرف أشخاص يحترفون السرقة من داخل ضيعات فلاحية متواجدة بأحواز المدينة و يتعلق الأمر بجماعات بني درار و عين صفا و جماعة أهل أنجاد.

وحجزت عناصر الدرك الملكي، مكيفات هوائية ولوحات للطاقة الشمسية و محركات كهربائية اضافة الى آليات لرش الأدوية الفلاحية و مضخات مائية و لوازم أخرى فلاحية، كما تعرضت منازل أخرى للسرقة و التي تعود في ملكية موظفين و أشخاص يعيشون بالمهجرحيث تم حجز سيارة خفيفة التي كانت تستعمل خصيصا لعملية السرقة.

هذا، و قد تم وضع صاحب المرآب تحت تدابير الحراسة النظرية وعنصرين من العصابة حيث اعترفوا بالمنسوب اليهم، مما جعل مجموعة من الأشخاص الذين سبق أن تعرضوا للسرقة يتجهون الى مركز الدرك الملكي بالنعيمة قصد الإطلاع و التعرف على المسروقات المحجوزة.

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