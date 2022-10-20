العطلة المدرسية..”الطرق السيارة” توصي مستعملي الطريق

2022-10-20 / 18:53
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هبة بريس _ الرباط

أوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي الطريق السيار تنظيم تنقلاتهم قبل السفر، بمناسبة العطلة المدرسية، والاستعلام عن حالة حركة المرور الآنية من خلال تحميل تطبيق “ADMTRAFIC “.

ومن أجل سفر آمن ومريح، يضيف بلاغ للشركة دعت الشركة أيضا مستعملي الطريق السيار إلى أخذ قسط من الراحة بعد كل ساعتين من السياقة ومراقبة حالة العجلات، وعدم استعمال ممر الطوارئ إلا في حالات الضرورة القصوى.

كما أوصتهم بالاطلاع على الرصيد المتبقي في “الباس جواز” الخاص بهم والحرص على تعبئته قبل الولوج إلى الطريق السيار، وتوخي المزيد من اليقظة أثناء المرور عبر مناطق قد تعرف ضبابا كثيفا أو تساقطات مطرية محتملة، مع تخفيف السرعة، واحترام مسافة الأمان، وتشغيل الأضواء الضرورية للعربة حتى في وضح النهار.

ووضعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب رهن إشارة زبنائها – مستعملي الطريق الرقم 5050 للمزيد من المعلومات.

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