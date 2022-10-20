استعدادا لكأس إفريقيا.. المنتخب المغربي للكرة الشاطئية يرفع نسق تداريبه بالموزمبيق

2022-10-20 / 15:10
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هبة بريس ـ رياضة

يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية تداريبه بمدينة فيلانكولو تحسبا لمشاركته في نهائيات كأس إفريقيا للامم التي ستحتضنها الموزمبيق.

وركز عمر سيلا، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية خلال الحصة التدريبية الأخيرة ، والتي شارك فيها جميع المنادى عليهم، على الجانب التقني والبدني والتكتيكي.

هذا و يحدو الأمل كافة العناصر الوطنية لتحقيق نتيجة إيجابية في هاته المنافسة القارية خاصة في ظل التغييرات الجذرية التي شهدها المنتخب المغربي.

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