“السياقة الاستعراضية” تجر سائق “تريبورتور” للاعتقال بالبيضاء

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، يوم أمس الجمعة 14 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بنقل الركاب بدون رخصة والسياقة الاستعراضية والتسبب في حادثة سير وتعريض حياة الغير للخطر.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية رصد شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر سائقا دراجتين ناريتين ثلاثيتي العجلات وهما يقومان بالسياقة بطريقة خطيرة ويتعمدان الاصطدام بالشارع العام.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف مساعد أحد السائقين في غضون شهر شتنبر المنصرم، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية وإحالته على العدالة، وذلك قبل أن تتمكن عناصر الشرطة القضائية من توقيف المشتبه فيه الرئيسي يوم أمس الجمعة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف السائق الثاني المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية

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