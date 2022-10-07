الجولة الخامسة من الدوري المغربي تنطلق اليوم بأربع لقاءات مؤجلة

2022-10-07 / 10:53
0

هبة بريس ـ رياضة

تنطلق عصر اليوم منافسات الجولة الخامسة من البطولة الاحترافية لكرة القدم في قسمها الأول و ذلك بإجراء أربع مباريات فقط و تأجيل أربعة أخرى بسبب التزام عدد من الأندية الوطنية بالمنافسات القارية.

ضربة بداية الجولة الخامسة ستكون اليوم في الساعة السادسة مساءا بلقاء اتحاد تواركة و شباب المحمدية، فيما غدا ستجرى مبارتين اثنتين.

و ستجمع الأولى فريق مولودية وجدة بالشباب السالمي بداية من الساعة السادسة و الربع، ثم بعدها مباراة الدفاع الحسني الجديدي و المغرب الفاسي في حدود الثامنة و النصف.

و ستختتم مباريات الجولة الخامسة المبرمجة نهاية هذا الأسبوع بلقاء أولمبيك خريبكة و الفتح الرياضي التي ستنطلق في الساعة السادسة من مساء الأحد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي

باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي

2022-10-07 / 14:44
Photo of 3.1 مليون عدد تذاكر كأس العالم

3.1 مليون عدد تذاكر كأس العالم

2022-10-07 / 12:30
Photo of قطر تنفي فرض ضوابط على المشجعين وترحب بالجميع

قطر تنفي فرض ضوابط على المشجعين وترحب بالجميع

2022-10-07 / 09:52
Photo of إدارة الرشاد البرنوصي تتحدى الكاف و تؤكد: “روسي سيواصل مهامه مدربا للفريق”

إدارة الرشاد البرنوصي تتحدى الكاف و تؤكد: “روسي سيواصل…

2022-10-07 / 09:32
Photo of لبؤات الأطلس ينهزمن أمام بولندا برباعية

لبؤات الأطلس ينهزمن أمام بولندا برباعية

2022-10-06 / 22:39
Photo of المغرب يغادر “مونديال مبتوري الأطراف”

المغرب يغادر “مونديال مبتوري الأطراف”

2022-10-06 / 21:26
Photo of أمين الشيكر يتوج برالي المغرب فئة الدراجات النارية “رالي 3”

أمين الشيكر يتوج برالي المغرب فئة الدراجات النارية “رالي…

2022-10-06 / 21:00
Photo of إندونيسيا.. اتهامات لـ6 أشخاص في “الكارثة الكروية

إندونيسيا.. اتهامات لـ6 أشخاص في “الكارثة الكروية

2022-10-06 / 19:26
Photo of ميسي : مونديال قطر 2022 هو آخر مشاركاتي بكأس العالم

ميسي : مونديال قطر 2022 هو آخر مشاركاتي بكأس…

2022-10-06 / 19:14
Photo of ميسي يحسم قراره: مونديال 2022 هو الأخير بمسيرتي

ميسي يحسم قراره: مونديال 2022 هو الأخير بمسيرتي

2022-10-06 / 17:55

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق