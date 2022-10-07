الجولة الخامسة من الدوري المغربي تنطلق اليوم بأربع لقاءات مؤجلة

هبة بريس ـ رياضة

تنطلق عصر اليوم منافسات الجولة الخامسة من البطولة الاحترافية لكرة القدم في قسمها الأول و ذلك بإجراء أربع مباريات فقط و تأجيل أربعة أخرى بسبب التزام عدد من الأندية الوطنية بالمنافسات القارية.

ضربة بداية الجولة الخامسة ستكون اليوم في الساعة السادسة مساءا بلقاء اتحاد تواركة و شباب المحمدية، فيما غدا ستجرى مبارتين اثنتين.

و ستجمع الأولى فريق مولودية وجدة بالشباب السالمي بداية من الساعة السادسة و الربع، ثم بعدها مباراة الدفاع الحسني الجديدي و المغرب الفاسي في حدود الثامنة و النصف.

و ستختتم مباريات الجولة الخامسة المبرمجة نهاية هذا الأسبوع بلقاء أولمبيك خريبكة و الفتح الرياضي التي ستنطلق في الساعة السادسة من مساء الأحد.

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