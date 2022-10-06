أمين الشيكر يتوج برالي المغرب فئة الدراجات النارية “رالي 3”

2022-10-06 / 21:00
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هبة بريس

توج الدراج المغربي أمين الشيكر بالنسخة الثانية والعشرين من رالي المغرب، بفوزه اليوم الخميس، بالمرحلة الخامسة الرابطة بين طانطان وأكادير في فئة الدراجات النارية “رالي 3”.

وجاء الدراج المغربي في المركز الأول خلال المرحلة الأخيرة من الرالي، والتي قطعها في زمن قدره ساعة و59 دقيقة و31 ثانية.

وتقدم الشيكر، الذي بدأ مسيرته الرياضية في منافسات “موتوكروس” بالجامعة الملكية المغربية للدرجات النارية، على الفرنسي غيوم بورن والهندي عبد الواحد في التصنيف العام.

وكان الدراج المغربي أمين الشيكر قد توج بطلا للنسخة الماضية في صنف كأس الإنديرو Enduro cup، خلال مشاركته الأولى بالمغرب .

وعرف رالي المغرب في دورته الـ22، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشاركة قياسية بـ 342 متسابقا، يمثلون 36 جنسية و 235 سيارة بزيادة تصل إلى 25 في المائة مقارنة بالنسخة الماضية، وهو ما يعكس تعلق مجتمع راليات “الكروس- كانتري” بهذا الحدث الرياضي المغربي

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