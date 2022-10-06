الحكومة: حوالي 80 ألف مستفيد من برنامج “أوراش”

هبة بريس - الرباط

كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، عن آخر المعطيات المتعلقة ببرنامج “أوراش”.

وذكر الوزير في كلمته بالندوة الصحفية التي اعقبت اشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن الانطلاقة الرسمية للبرنامج كامت شهر يناير الماضي لكن الانطلاقة الفعلية كانت قبل 5 أشهر.

وأفاد الوزير، أن حوالي 80 الف مستفيد من البرنامج سيتوصلون بأجورهم خلال نهاية أكتوبر الجاري.

وأضاف السكوري، أن عدد المشاريع بلغت 3223 ورش، كما أن 4932 جمعية تعبأت في اطار هذا البرنامج، لافتا إلى أن 52% من المستفيدين من البرنامج هم نساء.

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