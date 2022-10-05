أكادير : وفاة سائحة بعد إنزلاقها من مرتفع جبلي

2022-10-05 / 11:22
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

فتحت مصالح الدرك الملكي بأكادير ، تحت إشراف النيابة العامة، بحثا قضائيا حول ملابسات وفاة سائحة تتحدر من مدينة الدار البيضاء، سقطت من أعلى تل جبلي مطل على شاطئ منطقة تيملالين الواقعة بجماعة تامري شمال مدينة أكادير،يوم أمس الثلاثاء 4 أكتوبر الجاري.

الهالكة تبلغ من العمر 32 سنة، كانت رفقة أصدقائها للمنطقة، من أجل إلتقاط صور لرحلتها الأخيرة ، قبل أن تنزلق وتسقط فوق الصخور ، وهو ما ترك حزن عميق في صفوف رفاقها و أفراد أسرتها ومعارفها.

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