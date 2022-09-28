برلماني يقارب “معاناة مرضى القلب والشرايين في وضعية صعبة

هبة بريس _ الرباط

وجه عبد الواحد الشافقي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، حول معاناة مرضى القلب والشرايين بالمستشفيات العمومية.

وكشف الشافقي، في نص سؤاله، أن العديد من مرضى القلب والشرايين بمختلف جهات المملكة يعانون من عدة مشاكل صحية ونفسية، بسبب تأخر مواعيد الفحوصات الطبية، والعمليات الباهظة الثمن التي تفوق الإمكانيات المادية لأغلبهم، مما يجعلهم عرضة لتفاقم المرض.

إلى ذلك، ساءل الشافقي الوزير عن الإجراءات والتدابير التي ينوي اتخاذها لرفع معاناة هؤلاء المرضى، خاصة من منهم في وضعية صعبة.

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