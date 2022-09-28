إنجاز جديد .. ميسي يدخل “نادي المائة”

2022-09-28 / 11:55
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هبة بريس

حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي انتصاره الدولي الرقم 100 بتسجيله هدفين من ثلاثية منتخب بلاده في مرمى جامايكا خلال مباراة ودية استعدادية لمونديال قطر في مدينة نيوجيرسي، ليصبح فريق الـ”تانغو” أقرب إلى السلسلة القياسية لإيطاليا من دون خسارة.

ورفع نجم باريس سان جرمان الفرنسي ،البالغ 35 عاما، رصيده من الأهداف الدولية إلى 90 هدفا في 164 مباراة، بعدما شارك كبديل في الشوط الثاني من المباراة على ملعب “ريد بول أرينا”.

وساهم هدفا ميسي بتأكيد فوز المنتخب الأمريكي الجنوبي الذين خاض حتى الآن 35 مباراة من دون خسارة، في سلسلة تعود إلى العام 2019 منذ خسارة نهائي كوبا أمريكا، وباتوا على بعد مباراتين فقط من الرقم القياسي العالمي للمنتخب الإيطالي (37 مباراة بين عامي 2018 و2022).

وميسي الذي سجل أيضا هدفين خلال فوز ودي على هندوراس في ميامي الجمعة، أسعد الجماهير بأدائه المذهل بعد دخوله في الدقيقة 56 بديلاً للاوتارو مارتينيس مهاجم إنتر الإيطالي.

وكان منتخب “ألبي سيليستي” افتتح التسجيل في الدقيقة 13، عندما راوغ مارتينيس الدفاع الجامايكي داخل منطقة الجزاء قبل أن يمرر الكرة إلى خوليان ألفاريس الذي أسكن الكرة بسهولة في الشباك.

وانتظر الأرجنتينيون الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات لمضاعفة النتيجة قبل نهاية المباراة بأربع دقائق، عندما استلم كرة على مشارف منطقة الجزاء وسددها قوية بيسراه في الشباك إلى يسار الحارس (86).

ومن مكان الهدف الأول نفسه، تحصل “البرغوث” على ضربة حرة ليسجل منها ثنائيته بتسديدة منخفضة جميلة خدع بها حائط الدفاع والحارس أندري بلايك على حد سواء (89).

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