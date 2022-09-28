بلجيكا.. مقتل شخص في عملية لـ”مكافحة الإرهاب”

2022-09-28 / 11:25
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هبة بريس - وكالات

قتل شخص، اليوم الأربعاء، في بلجيكا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة خلال عملية تستهدف مخططًا ”لاعتداء إرهابي“ يدبره مقربون من أوساط اليمين المتطرف.

وجاء في بيان للنيابة العامة أن التحقيق بقيادة قاضي التحقيق في انتويرب في شمال بلجيكا يستهدف ”أوساطا يشتبه بانتمائها إلى اليمين المتطرف“.

وتخلل التحقيق حوالى عشر عمليات دهم صباح الأربعاء في منطقة انتويرب (انفير) حصل خلالها تبادل لإطلاق النار ما أدى إلى سقوط قتيل.

وأكدت النيابة العام أن ”كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة“ ضُبطت خلال عمليات الدهم، وبعض تلك الأسلحة كانت مسجلة بشكل قانوني.

ولم يكشف البيان عن تفاصيل أخرى متعلقة بتبادل إطلاق النار أو المجموعة المستهدفة

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