“سيتي باص” وجماعة فاس يوقعان على مسطرة تحكيم وزارة الداخلية

ع محياوي - هبة بريس

تم اليوم انعقاد اجتماع المصادقة على مسطرة التحكيم المتعلقة بالنقل الحضري بفاس، وذلك بمقر المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية بمدينة الرباط تحت إشراف كبار مسؤولي المديرية والسيد الوالي عامل عمالة فاس، وبحضور كل من السيد رئيس جهة فاس ـ مكناس، والسيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس وممثلي الشركة المفوض إليها سيتي باص فاس، حيث تم التوقيع في ختام الاجتماع على محضر التحكيم الذي بنص على مضامين مشروع الاستثمار المعدل والمتوافق حوله من طرف كافة الأطراف في أفق تجاوز بشكل نهائي أزمة النقل الحضري بمدينة فاس، وتوفير خدمة النقل العمومي تليق بتطلعات الساكنة وبمقام العاصمة العلمية للمملكة؛

حيث تمحورت أهم مخرجات الاتفاق حول العمل في القريب العاجل على بلورة ملحق لعقد التدبير المفوض يسطر البرنامج الاستثماري الجديد الذي سيتم تنفيذه على مرحلتين:

مرحلة استعجالية تقوم فيها الشركة المفوض إليها بإدخال في غضون شهرين من التوقيع على ملحق العقد وبشكل مؤقت 50 حافلة مستعملة لأجل دعم الشبكة والاستجابة لحاجيات الخطوط التي تعرف ضغطا مستمرا وبغلاف مالي محدد في 20 مليون درهم تتحمله الشركة؛ بالموازاة مع ذلك ستقوم الشركة المفوض إليها باقتناء واستغلال 227 حافلة جديدة داخل أجل 10 أشهر من التوقيع والمصادقة على ملحق العقد بغلاف مالي محدد في 416 مليون درهم بما فيه مبلغ الدعم المحدد في 208 مليون درهم.

وفي الاخير تمت برمجة موعد قريب للتداول حول الملحق تعديلي وبروتوكول الدعم المالي ، لغرض تنزيل مخرجات التحكيم الذي أشرفت عليه بنجاح المصالح المختصة للمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية في أقرب خدمة للمصلحة العامة لمدينة فاس ومرتفقي النقل العمومي بالمدينة

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