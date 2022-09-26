ألباريس حول الانتخابات الإيطالية: الشعبوية تنتهي بكارثة دائما

2022-09-26 / 21:13
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هبة بريس _ وكالات

علق وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس على فوز حزب جورجا ميلوني بالانتخابات في إيطاليا بالقول إن “الشعبوية دائما تنتهي بكارثة

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإسبانية في مؤتمر صحفي الاثنين، “إننا نمرّ بلحظة من عدم اليقين، وفي مثل هذه اللحظات، تكتسب الشعبوية أهمية دائما”.

وأضاف “وهي تنتهي دائما بالطريقة نفسها: بكارثة”.

وخلص ألباريس الى القول، إن “إجابتهم (الشعبويون) هي نفسها دائما: دعونا ننغلق على أنفسنا ونعود إلى العيش في الماضي”

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