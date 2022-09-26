ترياثلون.. المغربي جواد عبد المولى يتوج ببطولة إفريقيا

هبة بريس

توج المغربي جواد عبد المولى، أمس الأحد بأكادير، بسباق النخبة ضمن النسخة الثالثة لبطولة إفريقيا للترياثلون. وهو التتويج الثاني على التوالي للبطل المغربي في بطولة إفريقيا.

وشارك في هذه التظاهرة نخبة من أبطال هذه الرياضة بالدول الإفريقية، منها مصر وكينيا وجنوب إفريقيا وزمبابوي وجزر موريس والجزائر وتونس وغيرها.

وعرفت البطولة مشاركة حوالي 30 بطلا مغربيا من النخبة والفئات (أقل من 19 سنة وأقل من 17 سنة وأقل من 15 سنة وأقل من 13 سنة)، وفئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5