بالرغم من توجيهات وزارة الصحة.. إقبال ضعيف على الجرعة الرابعة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
بالرغم من الحملات الإشهارية و التواصلية الكبيرة التي ما فتئت وزارة الصحة تقوم بها، غير أن إقبال المواطنين على تلقي التلقيح تضاءلت في الآونة الأخيرة.
و حسب الأرقام اليومية التي تعلنها وزارة الصحة بخصوص الوضعية الوبائية فإن تلقي جرعات التلقيح شخد انخفاضا كبيرا خاصة بالنسبة للجرعة الرابعة.
و في آخر تحديث للوزارة بخصوص الوضع الوبائي في المملكة، فإن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الرابعة لحدود الساعة لم يتجاوز 48 ألفا و 144 شخصا و هو رقم ضعيف جدا مقارنة بعدد الساكنة التي يفترض أن تتلقى التلقيح.
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15 تعليقات
الله يحفظ المسلمين يارب
حس بنا الله ونعم الوكيل
الله ياخد الحق
لاحولة ولا قوة الا بالله
الله ياخد الحق
الموت والحياة بيد الله وحده لا شريك له…. أما هد قلال الحيا معندهم علاش إحشموا
(يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.) صدق الله العظيم.
ماهي الا إبادة جماعية تخدم مصالح الصهيونية العالمية حسبي الله ونعم الوكيل.
القضية ومافيها مشينا فيها جملة
الله يحد الباس
الموت البطىء ينتظرونا
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
أنا نتحدا أي واحد من هدو لي كيفرضو علينا اللقاح إكونو دايرينها
كولشي غايموت غير تهناو هههههه
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من اراد الهلاك للأمة الإسلامية