بالرغم من توجيهات وزارة الصحة.. إقبال ضعيف على الجرعة الرابعة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بالرغم من الحملات الإشهارية و التواصلية الكبيرة التي ما فتئت وزارة الصحة تقوم بها، غير أن إقبال المواطنين على تلقي التلقيح تضاءلت في الآونة الأخيرة.

و حسب الأرقام اليومية التي تعلنها وزارة الصحة بخصوص الوضعية الوبائية فإن تلقي جرعات التلقيح شخد انخفاضا كبيرا خاصة بالنسبة للجرعة الرابعة.

و في آخر تحديث للوزارة بخصوص الوضع الوبائي في المملكة، فإن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الرابعة لحدود الساعة لم يتجاوز 48 ألفا و 144 شخصا و هو رقم ضعيف جدا مقارنة بعدد الساكنة التي يفترض أن تتلقى التلقيح.

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