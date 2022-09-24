بالرغم من توجيهات وزارة الصحة.. إقبال ضعيف على الجرعة الرابعة

2022-09-24 / 19:10
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

بالرغم من الحملات الإشهارية و التواصلية الكبيرة التي ما فتئت وزارة الصحة تقوم بها، غير أن إقبال المواطنين على تلقي التلقيح تضاءلت في الآونة الأخيرة.

و حسب الأرقام اليومية التي تعلنها وزارة الصحة بخصوص الوضعية الوبائية فإن تلقي جرعات التلقيح شخد انخفاضا كبيرا خاصة بالنسبة للجرعة الرابعة.

و في آخر تحديث للوزارة بخصوص الوضع الوبائي في المملكة، فإن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الرابعة لحدود الساعة لم يتجاوز 48 ألفا و 144 شخصا و هو رقم ضعيف جدا مقارنة بعدد الساكنة التي يفترض أن تتلقى التلقيح.

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‫15 تعليقات

  6. الموت والحياة بيد الله وحده لا شريك له…. أما هد قلال الحيا معندهم علاش إحشموا

  8. ماهي الا إبادة جماعية تخدم مصالح الصهيونية العالمية حسبي الله ونعم الوكيل.

  12. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

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