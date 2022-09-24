بالرغم من توجيهات وزارة الصحة.. إقبال ضعيف على الجرعة الرابعة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
بالرغم من الحملات الإشهارية و التواصلية الكبيرة التي ما فتئت وزارة الصحة تقوم بها، غير أن إقبال المواطنين على تلقي التلقيح تضاءلت في الآونة الأخيرة.
و حسب الأرقام اليومية التي تعلنها وزارة الصحة بخصوص الوضعية الوبائية فإن تلقي جرعات التلقيح شخد انخفاضا كبيرا خاصة بالنسبة للجرعة الرابعة.
و في آخر تحديث للوزارة بخصوص الوضع الوبائي في المملكة، فإن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الرابعة لحدود الساعة لم يتجاوز 48 ألفا و 144 شخصا و هو رقم ضعيف جدا مقارنة بعدد الساكنة التي يفترض أن تتلقى التلقيح.
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27 تعليقات
أنتم لازلتم تفكرون في الجرعات ونحن في أزمة صعبة جدا بسبب الجائحة كوفيد 19 كورونا وصلت حالتنا الإقتصادية والمعيشية جد متدهورة ولا زلنا نعاني من قسوتها ..
لقد سئمنا وتحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة بسبكم تدهورت حالتنا المعيشية وها أنتم تعيدون السيناريوهات من جديد ..
اتقوا الله فينا لقد أصبح الأمر واضحا كوضوح الشمس ومضحكا في نفس الوقت لاداعي للاستهزاء بنا مرة أخرى وإعادة اللعبة من جديد كورونا انتهت وذهبت بلارجعة…
لماذا لا تتطرق وزارة الصحة الى المعطوبين بهذه الادويه إذا كانت تهمهم صحة المواطنين.
أنا لحد الآن لم استعمل حتى جرعة واحدة وهاانا والحمد لله بصحة جيدة … ماذا حصل لي ؟؟؟؟
الشعب المغربي يريد التغيير والاصلاح وليس في التفاهات وكلام فارغ لامحل له من الوجود نريد الصح والمعقول والتغيرات في جميع القطاعات المتضررة بجائحة كوفيد 19 كورونا ما كفايا تمثيليات علينا واستهزاءات مرة أخرى…
اللهم أبعد عنا الوباء والغباء..