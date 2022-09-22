أكادير : النيران تلتهم مطعما شهيرا للسمك في ظروف غامضة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إندلع حريق مهول ليلة أمس الأٍربعاء – الخميس بمطعم للسمك قبالة سوق السمك بحي المسيرة بمدينة اكادير.

والتهمت ألسنة النيران جل محتويات المحل، في وقت لم يعرف فيه لحد الساعة، أسباب الحريق الذي خلف حالة من الهلع وسط السكان المجاورين .

الحادث استنفر السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية التي تدخلت للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمباني المجاورة.

وضعية تسائل الجهات المسؤولة على المدينة، من أجل تتبع كل المشاريع المنجزة من مطاعم وهل تتوفر على شروط السلامة والوقاية من النيران ، بل حتى قنينة الغاز أغلب المطاعم تتواجد بداخلها قنابل مميتة، مما يستدعي وضع دفتر تحملات يراعي شروط الوقاية من الحوادث .

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