وجبة عشاء بدار الطالبة بعين عرمة ترسل 38 فتاة لمستعجلات مكناس

ع محياوي - هبة بريس

تعرضت 38 فتاة بدار الطالبة بجماعة عين عرمة نفوذ إقليم مكناس، ليلة أول أمس الجمعة، لتسمم جماعي استدعى نقلهن جميعا إلى مستعجلات مستشفى محمد الخامس بمكناس حسب مصدر هبة بريس.

و أضاف ذات المصدر، أن الواقعة تسببت في استنفار السلطات المحلية والأمنية ومصالح مندوبية الصحة بمكناس، حيث تم تجنيد عدة سيارات إسعاف لنقل المصابات صوب المستشفى الاقليمي بمكناس لتلقي العلاجات الضرورية ، كما تم تعبئة فريق طبي متخصص داخل مستشفى محمد الخامس.

وكشف نفس المصدر، أن جميع الفتيات المصابات بالتسمم غادرن المستشفى بعدما أخضعن للمراقبة والفحوصات الطبية اللازمة، التي أظهرت أن 6 حالات منهن فقط تتطلب الخضوع العلاج حسب ذات المصدر.

فيما فتحت عناصر الدرك الملكي بعين عرمة التي حضرت الى عين المكان للقيام بالمتعين، تحقيقا في ملابسات وحيثيات الواقعة، بأمر من النيابة العامة المختصة

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