خلود المختاري ..” الريسوني “يعود لإضرابه عن التواصل مع أسرته ودفاعه
هبة بريس _ الرباط
قالت خلود المختاري زوجة الصحافي سليمان الريسوني أن زوجها ما يزال يعيش العزلة التامة.
وأشارت المختاري في تدوينة على حسابها على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، إن سليمان، لا يتلقى رسائل المتضامنين، ويرفض الخروج من زنزانته للفسحة ويرفض رؤية الطبيب والدفاع ولا يتصل بالعائلة.
وأضافت المختاري “إن من تسبب لإنسان في هذا الظلم الكبير، وسرق منه حريته، ثم أخذ منه ما يكتبه في عزلته، لا يعلم أنه تسبب في أذى مضاعف لأسرة بأكملها، ولكل البلد بعدم احترامه الانسان والدستور والقانون”.
وأكدت المتحدثة، أن “الانتهاكات مستمرة في حق صحفيين تحت طائلة الظلم والسجن الانفرادي على رأسها إخضاعهم للتعذيب النفسي الممنهج”، مجددة إدانتها حرمان الصحفيين المعتقلين من أوراقهم وكتبهم
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
25 تعليقات
اننا في دولة مخزنية ، فك الله أسره و جميع المعتقلين الاحرار
يقتلون الحياة وهي ترى،
بطفؤون شموعا متوهجة،
يبيدون الكفاءات، ليحكموا العبيد،
لكن هيهات هيهات، الشعلة تتوهج من تحت الرماد
تضامن مطلق واللامشروط..
كل التضامن الحرية لجميع معتقلي الراءي الحر و جميع المعتقلين السياسيين
اتأسف على ما وصل اليه الوضع
كل التضامن