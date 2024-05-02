رحيل الحقوقي والمحامي عبد العزيز النويضي إثر أزمة قلبية مفاجئة

توفي المحامي بهيئة الرباط، والأستاذ الجامعي عبد العزيز النويضي، عن قبل قليل، جراء سكتة قلبية مفاجئة ألمت به.

وكشف موقع “صوت المغرب”، أن الراحل توفي أثناء إجراء حوار مصور معه، بمقر الصحيفة العاصمة الرباط.

وبالإضافة إلى نشاطه الحقوقي، كان الراحل يتميز بتفانيه في تدريس القانون وتوجيه الأجيال الجديدة من المحامين والمفكرين عبر كتاباته الأكاديمية التي تعد أحد أبرز أركان المكتبات القانونية بكليات الحقوق المغربية كما تلقى الراحل العديد من الجوائز والتكريمات تقديرًا لجهوده الحثيثة في مجال حقوق الإنسان والعدالة.